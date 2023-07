ufficiale Juventus Women, c'è il rinnovo per Bonfantini. La calciatrice prolunga fino al 2025

vedi letture

Archiviata la stagione con la maglia della Sampdoria Women, dove nella seconda parte del campionato ha collezionato dodici presenze segnando otto reti, Agnese Bonfantini ha fatto rientro alla casa madre Juventus Women, con l'intento di proseguire l'avventura iniziata nella stagione 2021-2022; avventura che appunto andrà avanti, visto che la calciatrice ha rinnovato con la squadra torinese, sottoscrivendo un accordo biennale.

Ecco la nota del club bianconero:

"Agnese Bonfantini rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2025.

L'attaccante classe 1999, approdata in bianconero nell’estate 2021, ha chiuso l'ultima stagione in prestito alla Sampdoria, segnando 8 gol in 12 presenze e risultando decisiva per la salvezza del club.

Con le Juventus Women, invece, sono, finora, 64 le presenze collezionate tra tutte le competizioni, con 14 reti messe a segno. La più speciale, senza ombra di dubbio, quella realizzata all’Allianz Stadium contro il Lione in UEFA Women’s Champions League.

Congratulazioni per il rinnovo, Bonfa!".