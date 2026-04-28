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Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento

Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamentoTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 08:48Calcio femminile
Claudia Marrone
L'altra metà della Viola
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Non solo calcio, svolto per altro con ottimi risultati. Nella vita di Agnese Bonfantini, infatti, non sono solo il pallone e il rettangolo verde a primeggiare, ma anche la moda, perché l'attaccante della Fiorentina Femminile e della nazionale italiana ha recentemente creato un suo brand di abbigliamento - Bonf4 creator design -, e ieri a Firenze ha presentato la nuova collezione dello stesso, fatta di shoppers, cappellini e polo, che si aggiungono a felpe e t-shirt con le quali è stato inaugurato il marchio.

Un evento, quello di ieri appunto, che si è tenuto in un locale del capoluogo, Desto, e ha visto una nutrita partecipazione non solo di compagne di squadra, ma anche di tifosi e appassionati di moda, che hanno potuto così vedere anche dal vivo i nuovi pezzi del brand, ideati per raccontare storie vere e rigorosamente prodotti in fabbriche italiane, affinché non siano oggetti identici prodotti in catena, ma pezzi che portano con sé piccoli dettagli, variazioni e segni che testimoniano la loro origine artigianale.

Della passione per la moda, tra l'altro, Bonfantini aveva parlato circa un mese fa a Radio FirenzeViola, quando è stata ospite de L'altra metà della Viola: "Disegno vestiti, ma non li cucio, ho fatto diversi shooting e mi sono divertita tantissimo, mi piacerebbe anche fare qualcosa nella moda, ma non sfilate, i tacchi sono troppo scomodi! A parte gli scherzi, un domani vorrei magari anche sponsorizzare lo sport femminile con il mio brand. Mi piace la moda come forma di arte, è una cosa che mi nasce da dentro, spontaneamente".

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