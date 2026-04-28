TMW Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento

Non solo calcio, svolto per altro con ottimi risultati. Nella vita di Agnese Bonfantini, infatti, non sono solo il pallone e il rettangolo verde a primeggiare, ma anche la moda, perché l'attaccante della Fiorentina Femminile e della nazionale italiana ha recentemente creato un suo brand di abbigliamento - Bonf4 creator design -, e ieri a Firenze ha presentato la nuova collezione dello stesso, fatta di shoppers, cappellini e polo, che si aggiungono a felpe e t-shirt con le quali è stato inaugurato il marchio.

Un evento, quello di ieri appunto, che si è tenuto in un locale del capoluogo, Desto, e ha visto una nutrita partecipazione non solo di compagne di squadra, ma anche di tifosi e appassionati di moda, che hanno potuto così vedere anche dal vivo i nuovi pezzi del brand, ideati per raccontare storie vere e rigorosamente prodotti in fabbriche italiane, affinché non siano oggetti identici prodotti in catena, ma pezzi che portano con sé piccoli dettagli, variazioni e segni che testimoniano la loro origine artigianale.

Della passione per la moda, tra l'altro, Bonfantini aveva parlato circa un mese fa a Radio FirenzeViola, quando è stata ospite de L'altra metà della Viola: "Disegno vestiti, ma non li cucio, ho fatto diversi shooting e mi sono divertita tantissimo, mi piacerebbe anche fare qualcosa nella moda, ma non sfilate, i tacchi sono troppo scomodi! A parte gli scherzi, un domani vorrei magari anche sponsorizzare lo sport femminile con il mio brand. Mi piace la moda come forma di arte, è una cosa che mi nasce da dentro, spontaneamente".