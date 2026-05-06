Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"

Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

A Firenze mi trovo molto bene e sicuramente se riguardo questi due anni in viola posso dire che la scorsa stagione è stata importante, andava quasi tutto bene, mentre in questa le cose sono andate in maniera leggermente diversa, ma ho imparato molto e questo è l’importante”. L’attaccante della Fiorentina Agnese Bonfantini parla così ai microfoni di Calciofemminileitaliano.it della sua esperienza biennale in Toscana: “Quest’anno ho giocato anche da quinta di centrocampo, un ruolo che lo scorso anno non era mio e ho imparato molto anche se non ho avuto la continuità che avevo avuto in precedenza quando avevo giocato quasi tutte le gare. È difficile trovare continuità in queste situazioni, ma nel calcio si vince e si perde e c’è sempre qualcosa da imparare”.

Bonfantini poi si sofferma sulla voglia di conquistare un trofeo: “Con la Roma ho vinto una Coppa Italia, con la Juventus tutto quello che c’era da vincere e ora ho tanta voglia di portare un trofeo a Firenze. - prosegue la classe ‘99 – Sarebbe stato importante vincerlo già in questa stagione, ma non è stato possibile perché non abbiamo conquistato la finale né in Coppa Italia né in Supercoppa, quindi ci dispiace molto”.

Spazio poi al cambio di guida tecnica con l’approdo in estate di Pinones-Arce in panchina: “All’inizio ci siamo dovute un po' ambientare alla nuova idea di calcio e al suo gioco che è molto diverso da quello precedente, ma credo che i frutti si possano raccogliere nella prossima stagione e così portarci a vincere qualcosa. Il campionato certamente è più competitivo che in passato, ma siamo una squadra forte. Sul mercato non saprei dire cosa manca però occorre lavorare al meglio e fare ancora meglio che in questa stagione”.

Infine Bonfantini dedica un pensiero all’Italia in vista dei Mondiale del prossimo anno in Brasile: “Ho tantissima voglia di esserci, ho ancora il rimorso di non aver giocato l’Europeo in Svizzera nella scorsa estate e quindi per me il Mondiale sarebbe tutto, sto già pensando adesso cosa potrei dare per questo evento e cosa potrei mettere sul campo”.

Articoli correlati
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo... Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Fiorentina, Bonfantini: "Buone sensazioni per la sfida alla Juve. Meritiamo il terzo... Fiorentina, Bonfantini: "Buone sensazioni per la sfida alla Juve. Meritiamo il terzo posto"
Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina... Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina si racconta
Altre notizie Calcio femminile
Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi... Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il... Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato... Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud... Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il... TMWRosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio... Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante... Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante
Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio... TMWWomen's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.1 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.2 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"
Immagine top news n.4 Addio a Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ci sembra impossibile. Era sempre uno di noi"
Immagine top news n.5 Lutto nel calcio, è morto Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.6 Dimarco, il sinistro d'oro dello scudetto: numeri da capogiro per la storia
Immagine top news n.7 Obiettivo Champions per Locatelli, ma la Juve deve cambiare passo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.3 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Montervino: "Napoli, sarebbe romantico il ritorno in panchina di Sarri"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cagni: "Beccalossi fenomeno. Quella volta che mi fece un tunnel..."
Immagine news Serie C n.3 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, sondaggio per Nico Paz. Ma ora il suo futuro è fra Real Madrid e Como
Immagine news Serie A n.2 Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Immagine news Serie A n.3 Futuro Lewandowski: l'agente Zahavi sarà in Europa in questi giorni, Juve e Milan sempre attente
Immagine news Serie A n.4 Anche Gianni Infantino ricorda Beccalossi: "Se amo il calcio lo devo a te. Mi hai fatto battere il cuore"
Immagine news Serie A n.5 Galliani omaggia Beccalossi: "Perdo un fuoriclasse e un amico. Era un talento unico"
Immagine news Serie A n.6 Enrico Ruggeri non dimentica Beccalossi: "L'ultimo straziante abbraccio ieri sera"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Bari, la gara di Ciro Polito: da ds dei pugliesi ad avversario nel match decisivo
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Svoboda: “Promozione meritata. Stroppa vincente, ora l’obiettivo è restare in Serie A”
Immagine news Serie B n.3 Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a Pescara
Immagine news Serie B n.4 Cesena, la dirigenza fa visita a Klinsmann in Germania. Fra un mese nuovo punto sul recupero
Immagine news Serie B n.5 Il Venezia guarda già alla prossima stagione: per la fascia mancina piace Aurelio dello Spezia
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Mantova a Manganiello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 2° turno playoff. Come sono andate le sfide in programma nel corso della stagione?
Immagine news Serie C n.2 Dalla permanenza di Zocchi e Tabbiani al mercato. Il Trento inizia a guardare al prossimo anno
Immagine news Serie C n.3 Movimenti in casa Ternana: primi contatti con un advisor. Possibile cordata per salvare il club
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, Massi: "Vorrei un futuro come l'Arezzo. Boscaglia? Ci incontreremo"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, caos societario: proroga dell’amministrazione giudiziaria fino al 30 luglio
Immagine news Serie C n.6 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…