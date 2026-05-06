Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"

“A Firenze mi trovo molto bene e sicuramente se riguardo questi due anni in viola posso dire che la scorsa stagione è stata importante, andava quasi tutto bene, mentre in questa le cose sono andate in maniera leggermente diversa, ma ho imparato molto e questo è l’importante”. L’attaccante della Fiorentina Agnese Bonfantini parla così ai microfoni di Calciofemminileitaliano.it della sua esperienza biennale in Toscana: “Quest’anno ho giocato anche da quinta di centrocampo, un ruolo che lo scorso anno non era mio e ho imparato molto anche se non ho avuto la continuità che avevo avuto in precedenza quando avevo giocato quasi tutte le gare. È difficile trovare continuità in queste situazioni, ma nel calcio si vince e si perde e c’è sempre qualcosa da imparare”.

Bonfantini poi si sofferma sulla voglia di conquistare un trofeo: “Con la Roma ho vinto una Coppa Italia, con la Juventus tutto quello che c’era da vincere e ora ho tanta voglia di portare un trofeo a Firenze. - prosegue la classe ‘99 – Sarebbe stato importante vincerlo già in questa stagione, ma non è stato possibile perché non abbiamo conquistato la finale né in Coppa Italia né in Supercoppa, quindi ci dispiace molto”.

Spazio poi al cambio di guida tecnica con l’approdo in estate di Pinones-Arce in panchina: “All’inizio ci siamo dovute un po' ambientare alla nuova idea di calcio e al suo gioco che è molto diverso da quello precedente, ma credo che i frutti si possano raccogliere nella prossima stagione e così portarci a vincere qualcosa. Il campionato certamente è più competitivo che in passato, ma siamo una squadra forte. Sul mercato non saprei dire cosa manca però occorre lavorare al meglio e fare ancora meglio che in questa stagione”.

Infine Bonfantini dedica un pensiero all’Italia in vista dei Mondiale del prossimo anno in Brasile: “Ho tantissima voglia di esserci, ho ancora il rimorso di non aver giocato l’Europeo in Svizzera nella scorsa estate e quindi per me il Mondiale sarebbe tutto, sto già pensando adesso cosa potrei dare per questo evento e cosa potrei mettere sul campo”.