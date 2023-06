ufficiale Juventus Women, termina dopo appena un anno l'avventura di Duljan

vedi letture

Termina l'avventura di Evelina Duljan con le Juventus Women. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto - effettiva dal 1° luglio 2023 - che legava la classe 2003 svedese alla Juventus.

Duljan saluta dopo aver collezionato, in questa stagione, 23 presenze in prima squadra, vincendo la Coppa Italia, e dopo aver disputato anche alcune gare con l'Under 19, tra cui la Final Four Scudetto, dove le bianconere sono state sconfitte solo in finale dalla Roma.

Juventus ringrazia Evelina, orgogliosa di aver condiviso questa stagione con lei e le augura buona fortuna per il futuro, sperando possa ritrovare il suo benessere.