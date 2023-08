ufficiale Napoli Femminile, il rinforzo tra i pali arriva dalla Spagna. C'è l'ex Juve Bacic

È con un comunicato ufficiale che il Napoli Femminile "rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive a partire dalla stagione 2023/2024 di Doris Bacic. Bacic, nata a Neum il 23 febbraio del 1995, è un portiere che vanta 50 apparizioni con la Croazia oltre ad una lunga militanza in club prestigiosi come Anderlecht e Juventus (tre stagioni in bianconero dal 2018 al 2021). Lo scorso anno Bacic ha difeso i pali del Levante Las Planas nella Liga in Spagna mettendo insieme 26 presenze".