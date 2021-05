Juventus Women, Bacic saluta: "Ho trovato me stessa in tutti i tuoi posti, ma è tempo di andare"

Doris Bacic non difenderà più i pali della Juventus Woman. A comunicare la cosa è la stessa calciatrice, con un post sul proprio profilo Instagram:

"Cara Vecchia Signora,

Mi hai dato l'opportunità di spingere me stessa fuori dalle polveri, creare un nome per me stessa e darmi dei ricordi che sarei stupida se dimenticassi. Ti ho dato tutti i giorni della mia vita, e in cambio mi hai insegnato l'importanza del lavoro, la dedizione, la pazienza e l'umanità... Sento che abbiamo vissuto tutto questo insieme, gli allenamenti, l'Haka prima delle partite, i discorsi motivazionali, le splendide vittorie, e le sconfitte struggenti quasi fossero la fine del mondo in quel momento. Ho trovato me stessa in tutti i tuoi posti. Mi hai dato una nuova famiglia, e per questo ti sarò sempre grata. Ma adesso é il tempo per me di andare. Sarai forte, continuerai a vincere e porterai gioia alle persone come hai fatto con me, e io penserò sempre a te, tifandoti.

Grazie Vecchia Signora

Tua Dodo".