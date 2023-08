ufficiale Napoli Femminile, dopo Bacic altro innesto tra i pali. Ecco Fabiano

vedi letture

Dopo l'arrivo di Doris Bacic, il "Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Francesca Fabiano a partire dalla stagione 2023/2024. Fabiano, nata a Genova il 15 aprile del 2003, ha esordito in A con l’Empoli e collezionato due presenze in massima serie lo scorso anno con la Sampdoria. Nel 2021/2022 ha maturato esperienza in B a Sassari con la Torres".