ufficiale Pomigliano, arriva Toomey dal Tavagnacco. Lombardi passa alle friulane

Colpo in difesa per il Pomigliano che si aggiudica la giovane Melissa Toomey. La calciatrice arriva dal Tavagnacco a titolo definitivo in uno scambio con Ilaria Lombardi. Questa la nota del club campano:

"La società presieduta dal presidente Raffaele Pipola, si è aggiudicata le prestazioni tecniche di Melissa Toomey, difensore classe 2000, che passa dal Tavagnacco al Pomigliano a titolo definitivo. Il direttore generale Biagio Seno ha concluso l’accordo definendo anche il trasferimento a titolo definitivo di Ilaria Lombardi, difensore esterno classe 2002, alla quale vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto durante gli anni di appartenenza alla famiglia granata".