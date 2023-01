ufficiale Pomigliano, colpo Golob in difesa. La centrale arriva dal Basilea

Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver raggiunto l’accordo con Lana Golob, difensore centrale classe 1999 proveniente dal Basilea. Ancora un colpo di mercato in casa Pomigliano, società alla ricerca di un rafforzamento della rosa e di un maggiore equilibrio tra i reparti.

Lana Golob ritorna in Campania dopo l’esperienza dello scorso campionato con la maglia del Napoli Femminile. Di nazionalità slovena ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Rudar Skale esordendo in prima squadra nella stagione 2015-16 nella massima serie del campionato sloveno. Nel 2017 si trasferisce al Radomlje. Per ragioni di studio vola in America è gioca nell’Atlantic 10 Conference con la maglia del VCU Rams e nel 2021 viene nominata migliore difensore della stagione. Ritorna in Slovenia e veste la maglia del Pomurje per giocare la prima parte del campionato. Partecipa alla Champions League con l’eliminazione subita ai 16mi di finale.

Il 4 gennaio del 2022 passa al Napoli Femminile giocando in Serie A tutto il girone di ritorno dello scorso campionato per trasferirsi poi a Basilea nella Women’s Super League. Con la maglia della nazionale slovena ha giocato con l’Under 19 partecipando alle qualificazioni valide per l’Europeo di categoria (2016-17). Ha esordito nella nazionale maggiore il 6 marzo del 2018 segnando la sua prima rete nell’amichevole vinta con la Croazia. Ha vestito 16 volte la maglia della nazionale slovena. In totale ha ottenuto 56 presenze nei vari campionati, 8 presenze nelle coppe nazionali, 4 in quelle internazionali, segnando un totale di 7 reti tra squadre di club e nazionale.