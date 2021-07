ufficiale Roma Femminile, Bernauer rinnova per un'altra stagione

Con una nota ufficiale, la Roma Femminile comunica che "Vanessa Bernauer ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022.

La centrocampista svizzera fa parte della squadra sin dalla sua formazione, nella stagione 2018-19, e in giallorosso ha collezionato 59 presenze e 7 reti".

Queste le sue parole subito dopo la firma: "Sono molto felice del rinnovo, vestirò per la quarta stagione questa maglia che sento cucita addosso. Con la vittoria di questo trofeo abbiamo raggiunto un traguardo storico, in una partita storica, nella quale ho avuto l’onore di segnare un rigore decisivo. È stato uno dei traguardi che volevamo raggiungere ad ogni costo. Il ciclo non si è chiuso, come squadra dobbiamo ambire a nuovi traguardi da festeggiare insieme alla società e ai nostri tifosi anche nella prossima stagione. Daje Roma”.