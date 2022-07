ufficiale Sassuolo Femminile, è addio con Lemey. La belga firma con Fortuna Sittard

vedi letture

Dopo cinque stagioni in Italia, con le maglie di Verona, Mozzanica e Sassuolo, il portiere Diede Lemey ha deciso di iniziare una nuova avventura, questa volta in Olanda. La classe '96 belga, impegnata all'Europeo in corso, ha infatti firmato per una stagione con Fortuna Sittard.