4 clean sheets per l'Inghilterra. L'ultima volta successe nel '66 e arrivò la Coppa del Mondo

Dopo le vittorie per 1-0 Repubblica Ceca e Croazia e il pareggio per 0-0 con la Scozia nel girone, l'Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata anche negli ottavi contro la Germania. In generale è il sesto clean sheets consecutivo per gli uomini di Southgate, ma la statistica che fab ben sperare i Tre Leoni è quella riguardante il 1966: l'ultima volta che l'Inghilterra non subì gol nelle prime 4 partite di una competizione ufficiale infatti arrivò il successo nella Coppa del Mondo.