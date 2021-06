All'Olanda bastano un contropiede e un po' di fortuna: 1-0 alla Macedonia al 45', segna Depay

vedi letture

Un paio di squilli e le giocate di Memphis Depay possono bastare all'Olanda. In una partita praticamente inutile per le sorti del Gruppo C (Oranje già qualificati come primi, Pandev e soci ultimi ed eliminati), la squadra di Frank de Boer è in vantaggio per 1-0, grazie al contropiede micidiale finalizzato dal numero 10.

La Macedonia del Nord ha provato a sfruttare qualche leggerezza della difesa olandese, un po' "ballerina" e svogliata. Tričkovski era riuscito a trovare il gol del vantaggio dopo pochi minuti, ma la sua rete è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. Gli uomini di Angelovski non sono stati fortunati con gli episodi: clamoroso il palo colpito da Trajkovski, dopo uno splendido assist di tacco di Pandev. Al 24' lo stesso giocatore del Genoa viene falciato al limite dell'area da Blind, ma Kovacs lascia proseguire e il neo-attaccante del Barcellona sfrutta l'assist di Malen per sbloccare il punteggio. I macedoni provano a reagire ma è l'Olanda a sfiorare il raddoppio con il solito Dumfries, disinnescato da un attento Dimitrievski. Poi tanti errori: la sensazione è che l'Olanda stia preservando energie in vista degli ottavi e che nella ripresa potrebbero riposare diversi titolari.