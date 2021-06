Ambrosini: "Germania in evoluzione tattica. Francia dipenderà dalla convivenza del tridente"

vedi letture

Dagli studi di Sky Sport Massimo Ambrosini ha commentato il successo del Portogallo sull'Ungheria e l'imminente big match fra Francia e Germania: "Quello del Portogallo è un risultato bugiardo, l'Ungheria aveva fatto una buona partita poi la maggiore qualità ha fatto la differenza. Dopo che si è sbloccata la partita l'Ungheria ha mollato. Il Portogallo comunque è una squadra forte e con alternative, ma il risultato è penalizzante per l'Ungheria. La Germania? La nuova generazione, con Havertz, Werner, Gnabry, Sane non mi sembra male... Stanno evolvendo dal punto di vista tattico, nel mezzo al campo sono fortissimi e hanno potenzialità offensive enormi. Poi l'ultima competizione di Low sarà un fattore, vorranno dare qualcosa in più per farlo lasciare al meglio. La Francia? La convivenza di tanta qualità impone il sacrificio di qualcuno, la convivenza dei tre sarà fondamentale".