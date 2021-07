"Attacco fortissimo ma dormo sonni tranquilli", rivedi le parole del difensore inglese Stones

"Dormo sonni tranquilli ma, come ho già detto, l'Italia ha grandi giocatori in attacco. Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di affrontare i migliori attaccanti del mondo. In questa finale avrà un'altra opportunità di testare le mie abilità contro dei giocatori forti. L'obiettivo di tutti i giocatori è quello di affrontare squadra del genere e dimostrare di essere all'altezza di determinate sfide. Non vediamo l'ora di giocare contro l'Italia". Così John Stones, difensore dell'Inghilterra, intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Wembley.

Rivedi nel video in calce le parole di Stones