Audisio: "L'Europa ritrova il calcio. 24 nazionali figlie di migrazioni, fame, incroci di vite"

“L’Europa ritrova il calcio”. Sulle pagine de la Repubblica, Emanuela Audisio presenta Euro 2020: “L’Europa siamo noi, ce l’abbiamo sotto casa. Ovunque andrà il pallone, almeno per una sera, non sarà mai troppo lontano. Con questa idea Platini scelse la formula itinerante. […] Torna il tifo, ma non sappiamo come: avrà la stessa voce o il virus l’avrà cambiata? Dopo oltre un anno di assenza ci saranno più insulti o più rispetto? […] Più del 10 per cento dei giocatori convocati non è nato nel Paese per cui gioca. 24 nazionali che non sono nate in casa ma sono figlie di migrazioni, fame, incroci di vite, velocità di spostamenti, scelte multiculturali”.