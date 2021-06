Azpilicueta: "Ci aspetta una finale. Conta come finisci, non come inizi: l'ho capito al Chelsea"

La Spagna può essere considerata come favorita per la vittoria dell'Europeo? L'inizio non proprio entusiasmante della Nazionale di Luis Enrique non fa ben sperare per il futuro, ma Cesar Azpilicueta è convinto che le cose possano cambiare: "Il Portogallo nel 2016 non era favorito eppure ha vinto. Forse eravamo favoriti nel Mondiale 2014, dopo aver vinto un Coppa del Mondo e due Europei di fila. Adesso purtroppo i risultati ci condannano, ci siamo scottati e dobbiamo sfruttare questa occasione sapendo che quella di mercoledì sarà una finale. Possiamo solo vincere per passare agli ottavi e regalarci nuove sfide, poi vedremo dove arriveremo. Nessuno vince in partenza: nel 2016 vincemmo le prime due partite, non subimmo reti e sembrava avessimo già conquistato il titolo, ma agli ottavi subimmo la beffa e andammo a casa. Come finisci è più importante di come inizi: ho vissuto una cosa simile quest'anno in Champions. Fino a gennaio è stato un disastro, poi abbiamo vinto la Coppa. La Spagna ha le qualità per crescere, migliorare e affrontare questi tipi di sfide".