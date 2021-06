Bale illumina, Ramsey e Roberts vanno a segno. Il Galles vince 2-0, Turchia quasi fuori

Il Galles batte la Turchia con un gol per tempo, Ramsey al 42° e Roberts al 95°, e sale a quota quattro nel Gruppo A che comprende anche l'Italia mettendo una seria ipoteca al passaggio del turno. Per la Turchia invece è notte fonda, la squadra di Gunes ha infatti un piede e mezzo fuori dall'Europeo e dovrà vincere contro la Svizzera all'ultima giornata per poi sperare nel ripescaggio.

Prima occasione per il Galles dopo appena tre minuti con Mepham che batte una punizione dalla destra cercando la testa di Devies che però non inquadra la porta. Ma è tre minuti dopo che la squadra britannica ha una clamorosa occasione per sbloccare l’incontro con Ramsey lanciato in profondità che scatta sul filo del fuorigioco, salta un avversario e calcia da due passi senza però angolare, Cakir col piede si salva mettendo in angolo. La risposta turca non si fa attendere con una punizione battuta veloce che sorprende la difesa gallese: Under crossa in mezzo per Yilmaz che però si vede deviare in corner il tiro da un avversario. È comunque il Galles a fare la partita e portare i maggiori pericoli verso la porta avversaria, mentre la Turchia soffre e prova a ripartire sfruttando le corsie laterali senza però arrivare pericolosamente dalle parti di Ward e dimostrando qualche difficoltà nello sviluppo dell’azione. Al 23° è ancora Ramsey ad avere un’occasione clamorosa per sbloccare la gara: Bale con un delizioso pallone in profondità serve l’inserimento dello juventino, bravo a scattare sul filo del fuorigioco, che si presenta da solo davanti a Cakir, ma incredibilmente calcia alle stelle per la disperazione dei tifosi. Solo poco prima della mezzora la Turchia si fa rivedere pericolosamente in area avversaria con Ayhan e Soyuncu che trovano però Morrel appostato sul palo a respingere i loro colpi di testa. Nel finale di prima frazione arriva però il gol, meritato, dei gallesi proprio con l’uomo che aveva deluso maggiormente fino a quel punto: ancora un lancio illuminante di Bale per l’inserimento sul filo del fuorigioco di Ramsey che questa volta controlla e batte con un rasoterra Cakir.

Nella ripresa la Turchia, con Demiral e Yazici subito in campo, prova a reagire e rimettere in pari l’incontro, ma continua a creare pochi pericoli a un’attenta difesa gallese. La prima occasione per i turchi arriva al 53° ancora su azione d’angolo con Yilmaz che da buona posizione spara alto. All'ora di gioco il Galles spreca un'occasione clamorosa per chiudere i giochi contro la Turchia. Bale va via sulla sinistra dell'area di rigore e trova il fallo di Celik. Per l'arbitro è calcio di rigore con lo stesso numero undici che va sul dischetto alla caccia del possibile 2-0. La conclusione di Bale è però da dimenticare col pallone che sorvola ampiamente la traversa della porta turca. La Turchia prova a sfruttare il momento per farsi sotto e cercare quantomeno il pari, ma non riesce a creare veri pericoli dalle parti di Ward con la difesa che tiene bene e soffre solo su qualche pallone aereo che però gli avanti avversari non riescono a sfruttare, mentre il Galles è sempre pericoloso in ripartenza e impegna Cakir prima con James e poi con Bale. All’87° l’occasione per il pari capita sulla testa di Demiral sugli sviluppi dell’ennesimo corner, ma Ward fa buona guardia a smanaccia lontano dalla porta. Nel finale nervi tesi con un accenno di rissa fra Mepham e Yilmaz che si conclude con tre gialli sventolati (anche Roberts sanzionato) e diverse occasioni per il raddoppio del Galles che proprio allo scadere trova il 2-0 con Roberts bravissimo a sfruttare l’ennesimo assist di Bale.