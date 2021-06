Bale illumina, Ramsey prima sbaglia e poi si fa perdonare. Turchia-Galles 0-1 all'intervallo

Il Galles chiude avanti il primo tempo della sfida contro la Turchia, valida per il Gruppo A che comprende anche l'Italia, dopo una gara dominata per lunghi tratti con Aaron Ramsey che fallisce due facili occasioni nella prima mezzora di gioco. La squadra di Gunes si accende solo a tratti e si rende pericolosa quasi sempre su palla inattiva con Morrel che per due volte salva sulla linea.

Prima occasione per il Galles dopo appena tre minuti con Mepham che batte una punizione dalla destra cercando la testa di Devies che però non inquadra la porta. Ma è tre minuti dopo che la squadra britannica ha una clamorosa occasione per sbloccare l’incontro con Ramsey lanciato in profondità che scatta sul filo del fuorigioco, salta un avversario e calcia da due passi senza però angolare, Cakir col piede si salva mettendo in angolo. La risposta turca non si fa attendere con una punizione battuta veloce che sorprende la difesa gallese: Under crossa in mezzo per Yilmaz che però si vede deviare in corner il tiro da un avversario. È comunque il Galles a fare la partita e portare i maggiori pericoli verso la porta avversaria, mentre la Turchia soffre e prova a ripartire sfruttando le corsie laterali senza però arrivare pericolosamente dalle parti di Ward e dimostrando qualche difficoltà nello sviluppo dell’azione. Al 23° è ancora Ramsey ad avere un’occasione clamorosa per sbloccare la gara: Bale con un delizioso pallone in profondità serve l’inserimento dello juventino, bravo a scattare sul filo del fuorigioco, che si presenta da solo davanti a Cakir, ma incredibilmente calcia alle stelle per la disperazione dei tifosi. Solo poco prima della mezzora la Turchia si fa rivedere pericolosamente in area avversaria con Ayhan e Soyuncu che trovano però Morrel appostato sul palo a respingere i loro colpi di testa. Dopo aver fallito due ghiotte occasioni Aaron Ramsey riesce a sfruttare la terza occasione e portare avanti il Galles contro la Turchia. Al 42° Bale illumina il gioco per l'ennesima volta servendo in profondità il centrocampista della Juve che scatta perfettamente sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Cakir questa volta non sbaglia battendo il portiere con un rasoterra letale.