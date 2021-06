Belgio avanti 1-0 sul Portogallo all'intervallo. La sta decidendo la prodezza dell'altro Hazard

vedi letture

Terminato qualche istante fa il primo tempo dell'ottavo di finale di Euro 2020 tra Belgio e Portogallo. Al termine dei 45' iniziali il punteggio è di 1-0 a favore dei Diavoli Rossi.

Comincia meglio la squadra di Santos, che nella calda serata di Siviglia (al momento del fischio d'avvio, al Cartuja, si registrano 30 gradi) prende le redini del palleggio e sembra più capace di affacciarsi in avanti. La prima volta al minuto 6, in contropiede con lo strappo di Sanches a liberare in area un Jota poco preciso al momento di concludere. Se inizialmente la reazione belga è soltanto in un destro alle stelle di Eden Hazard, ecco ancora il Portogallo a farsi pericoloso. Soprattutto coi tiri da fuori: se quelli di Sanches (22') e Palhinha (27') sono poco precisi, discorso diverso per Ronaldo. CR7 ci prova su punizione al 25', trovando Courtois ad opporsi al suo potente, ma centrale, tiro di destro. Nel finale di frazione si svegliano i Diavoli Rossi, con Meunier (37') che conclude alto di poco con un pregevole tentativo di esterno-collo. Al primo tiro in porta, ecco anche il vantaggio, grazie ad una prodezza balistica di Thorgan Hazard che, al minuto 42, riceve dall'esterno di fascia opposta Meunier prima di scaricare un violento destro che ha trafitto Rui Patricio.