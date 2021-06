Belgio, Castagne operato ieri all'orbita oculare ma vuole tornare subito in campo

Timothy Castagne si è operato nelle scorse ore per sistemare la doppia frattura all'orbita oculare subita nel match del Belgio contro la Russia. Il ct Martinez ha parlato di "torneo finito" per il giocatore del Leicester, ma il difensore avrebbe confidato ai compagni di voler tornare a disposizione nel caso in cui la squadra belga dovesse riuscire ad andare avanti nelle fasi finali della competizione. L'operazione è stata effettuata nella giornata di ieri, ma il giocatore è ottimista per tornare entro la fine dell'Europeo. A riportarlo è Sky.