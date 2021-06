Belgio, il ct Martinez sorride: De Bruyne è sulla via del ritorno. Witsel già recuperato

Ottime notizie per il Belgio, che dopo aver vinto contro la Russia la partita che ha inaugurato il suo cammino all'interno di Euro 2020, si prepara ad accogliere il ritorno di due pedine fondamentali per quanto riguarda il suo centrocampo. Infatti Kevin De Bruyne ieri sera si è allenato per la prima volta in gruppo, agli ordini del ct Martinez. Già rientrato a pieno regime Axel Witsel, che dovrebbe cominciare da titolare nella partita di giovedì contro la Danimarca in quel di Copenaghen.