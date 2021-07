Belgio-Italia 1-2, fondamentale Spinazzola a fermare il tiro di Lukaku da due passi

Rischio enorme per l'Italia, che per poco non subiva il pareggio del Belgio all'ora di gioco. Iniziativa di De Bruyne sul lato sinistro, con appoggio basso che è arrivato sul secondo palo per il facile tap-in di Lukaku da due metri dalla porta, non di più. Fondamentale Spinazzola, nelle vesti quasi inedite di difensore, lui che ama spingere: il suo salvataggio ha evitato il peggio, azzurri ancora avanti.