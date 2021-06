Belgio, per Lukaku e compagni un premio da 435mila euro in caso di vittoria dell'Europeo

La Federazione belga, scrive il giornale 'Het Laatse Nieuws', ha fissato con i calciatori convocati dal ct Roberto Martinez un premio da 435mila euro a testa in caso di vittoria dell'Europeo. Tra i favoriti per il successo finale, i diavoli rossi riceveranno un premio anche in caso di sconfitta in finale da 370mila euro.

Gli 'italiani' convocati dal ct Martinez sono Dries Mertens e Romelu Lukaku.