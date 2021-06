Bertolini: "Italia squadra più bella, può arrivare in finale. Austria? Guai sottovalutarla"

vedi letture

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini intervistata da La Nazione ha parlato anche degli azzurri di Roberto Mancini che domani scenderanno in campo a Londra contro l’Austria per gli ottavi di finale dell’Europeo: “Il mio amico Mancio si è fatto sentire in questi giorni per farmi gli auguri di buon compleanno. E io ho risposto con un in bocca al lupo per Wembley. Lui è così, Roberto è sempre molto carino con me e con le ragazze. Ha sempre grande attenzione, affetto e rispetto. - continua Bertolini - Mancini ha grande esperienza e uno staff importante fatto di amici-fraterni, ex compagni. Si è creata una famiglia. L'Italia è la squadra più bella degli Europei e può arrivare in finale, ma attenzione alla gara contro l'Austria. Guai a pensare che sia una passeggiata, quando arrivi agli ottavi non esiste una partita facile. Certo l'Austria è una squadra tecnicamente inferiore a noi. Sarà una gara tosta".