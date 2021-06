Bonucci su Kean: "Ho visto quello di sempre, nessuna rottura: sono scelte di Mancini"

Nel corso della conferenza stampa da Coverciano, Leonardo Bonucci ha parlato anche dell'assenza azzurra di Moise Kean. "Sono scelte del mister. Qui non c'è mai stato nessuno fuori dal coro. Tutti si sono comportati in maniera egregia, credo sia stata una scelta tecnica. Nessuno in questo gruppo ha mai mancato rispetto a regole e persone. Forse per la prima volta non c'è stato nessuno che è andato fuori dalle righe".