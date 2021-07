Calcio e musica, nessun paese ha mai vinto Eurovision ed Europeo nello stesso anno

"Sapevate che nessun paese ha mai vinto l'Eurovision e l'Europeo maschile nello stesso anno?". Questo il tweet/statistica snocciolato dal profilo ufficiale dell'Eurovision, il song contest europeo che ha visto qualche mese fa trionfare la band italiana Maneskin. L'Italia, questa sera, potrà entrare nella storia diventando il primo paese a siglare la doppietta calcio-musica.

Did you know…no country has ever won Eurovision and the men’s Euros in the same year 👀

