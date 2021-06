Chiellini e la sua Italia all'Europeo: "Giocare la prima sarà strano. Ma siamo folli e spensierati"

vedi letture

Giorgio Chiellini, Capitano dell'Italia, presenta la gara di domani contro la Turchia in conferenza stampa dall'Olimpico, al fianco del ct Roberto Mancini. "E' ancora più strano giocare l'inaugurazione. Se inizi vedendo altre gare è forse passata ma vale per noi e per loro. Sarà una grande serata piena di emozioni, la vivremo come ha detto il mister: con la spensieratezza di un gruppo che vive con professionalità e un pizzico di follia necessaria per fare qualcosa di grande"