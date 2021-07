Chiellini fino alla fine e oltre: Mancini lo vuole azzurro alle qualificazioni mondiali e in Nations League

Fermato Romelu Lukaku, Giorgio Chiellini non ha certo intenzione di fermarsi. La prossima sfida è la Spagna ma il capitano della nazionale italiana può andare oltre. Secondo il Corriere dello Sport, il ct Mancini lo vorrebbe infatti in azzurro anche per le qualificazioni mondiali e le Final Four di Nations League. A quel punto, perché non Qatar 2022? Bisogna vedere se Chiedo, prossimo ai 38 anni, giocherà ancora per quella data: con la Juve, a Europeo finito, siglerà un nuovo contratto annuale, praticamente solo da firmare.