Commozione a Copenaghen: gioco fermo e un minuto di applausi al 10' per Eriksen

Gioco fermo e un minuto di applauso al decimo di gioco di Danimarca-Belgio. Le due nazionali e l’arbitro si sono fermate e hanno iniziato ad applaudire al minuto che è anche il numero di maglia di Christian Eriksen, omaggiato da tutto il pubblico del Parken, in piedi per lui. Tantissima commozione e più di una lacrima per l'emozione allo stadio di Copenaghen, tra i tifosi che hanno dedicato al campione uno striscione e anche sulle facce dei giocatori in campo, a partire dai danesi ovviamente ma anche dal gigante buono Romelu Lukaku.