Condò: "L'Inghilterra gioca in casa e deve vincere. Come dovevano Belgio e Francia..."

vedi letture

Paolo Condò, giornalista, analizza a Sky Sport i temi della finalissima di Euro 2020 contro l'Inghilterra: "L'Inghilterra deve vincere questa finale. Le altre due squadre che dovevano vincere questo Europeo erano Francia e Belgio e sappiamo com'è finita… Noi siamo la squadra con meno pressione e speriamo che possa andare bene. La formazione inglese giocando in casa ha un'occasione unica come quella del '66. Avrà il fattore campo dalla sua parte, quindi avrà il dovere di vincere e questo per noi potrebbe anche essere un bene. Ciò non vuol dire che bisogna dire 'Bravi lo stesso'. Questo è un discorso che dobbiamo mettere da parte".