Condò: "Mancini umile nel secondo tempo. In queste gare conta solo chi sopravvive"

vedi letture

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il successo dell'Italia contro la Spagna e la finale di Euro2020: "La Spagna ha trattenuto il pallone tanto, questo vuol dire che l'Italia ha dovuto correre, spremersi, e Mancini saggiamente l'ha tirata indietro nel secondo tempo per non costringere i giocatori a rincorse pazzesche. E lì è arrivato il gol di Chiesa a darci linfa. Nell'eliminazione diretta conta chi sopravvive. Mancini è stato umile ad accettare di giocare una partita diversa rispetto al recente passato. Ho rivisto l'Italia della tradizione, abbiamo portato a casa la pelle e siamo in finale".