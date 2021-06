Dalla paura al record: Kacper Kozlowski, il wonder boy polacco che pensa solo al calcio

Uno spaventoso incidente d'auto, nel gennaio 2020, avrebbe potuto mettere fine ai suoi sogni. Invece, Kacper Kozlowski ha superato quel brutto momento ed è diventato il più giovane esordiente nei campionati europei, battendo il record fatto segnare qualche giorno prima da Jude Bellingham. Il centrocampista polacco rimase coinvolto in un incidente insieme a due compagni del Pogon Szczecin, mentre si stava recando agli allenamenti: frattura al bacino e tre vertebre rotte nella parte bassa della schiena. A causa del danno alla colonna vertebrale, è stato costretto a indossare un busto speciale per tutta la durata del recupero (circa sei mesi). Poi però ha bruciato le tappe e oggi fa parte della spedizione di Paulo Sousa. A 17 anni e 246 giorni, Kozlowski ha giocato contro la Spagna, mostrando una grande personalità. Per lui il futuro può essere davvero roseo, anche perché la testa sembra essere ben piantata sulle spalle. "Il calcio è la mia ragazza", è la frase che ama ripetere. Le premesse per una grande carriera ci sono tutte.