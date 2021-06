Danimarca, Eriksen in ritiro dai compagni. Da Maehle a Skov Olsen: "Ci ha dato la carica"

Christian Eriksen ha fatto una bella sorpresa ai suoi compagni di squadra con una visita nel bel mezzo di una sessione di allenamento. Il centrocampista dell'Inter, dimesso venerdì dall'ospedale di Copenaghen dove era ricoverato dopo il malore accusato in campo contro la Finlandia, ha abbracciato tutti e si è trattenuto per scambiare qualche parola. Come riporta la Gazzetta dello Sport nella versione online i giocatori hanno molto apprezzato il saluto del 24 nerazzurro: “È stato bello parlargli e abbracciarlo senza l’ostacolo di uno schermo” ha detto Skov Olsen. “Era ciò di cui avevamo bisogno – commenta il centrocampista del Brentford Norgaard – questo ci darà una grande spinta in vista della gara con la Russia”. Il difensore dell'Atalanta Joakim Maehle ha detto che è stata una grande sorpresa: "E 'stato emozionante perché l'ultima volta che l'abbiamo visto era sdraiato lì sul campo per essere salvato. Sapevamo che Christian stava bene, ma è completamente diverso vederlo nella vita reale", ha aggiunto.