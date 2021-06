Danimarca-Finlandia, la UEFA elegge Eriksen Star of the Match: il tweet

La Star of the Match di Danimarca-Finlandia, match conclusosi uno a zero in favore della Nazionale di Kanerva, è Christian Eriksen. A comunicarlo è l'UEFA, che ha voluto dedicare il premio al trequartista nerazzurro, colpito da un malore nel primo tempo della gara. Tramite il suo profilo Twitter, l'organo di governo del calcio europeo cita le parole del presidente Ceferin: "Il calcio è uno splendido gioco e Christian lo interpreta in maniera meravigliosa".