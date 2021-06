Danimarca-Galles è anche Schmeichel-Ward: il portiere titolare e il vice del Leicester si sfidano

vedi letture

Tra le tante storie da raccontare nel match appena cominciato tra Galles e Danimarca c'è certamente quella che riguarda i due portieri: non era mai capitato, infatti, che due estremi difensori appartenenti a uno stesso club (il Leicester nel caso specifico) si scontrassero in una partita dell'Europeo. Kasper Schmeichel, il titolare delle Foxes, sfida il suo vice, Danny Ward, che ha disputato appena cinque partite nell'ultima stagione: due in Europa League, due in FA Cup, una in Carabao e nessuna in Premier.