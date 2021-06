Danimarca, Kasper Schemichel: "È stato terribile pensare che Eriksen potesse morire"

“È stata un'esperienza violenta, ma anche un miracolo”. Così il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel ha parlato in conferenza stampa dei tragici attimi in cui il cuore del compagno Christian Eriksen si è fermato in campo: “Non siamo stati degli eroi, quelli sono i medici che lo hanno tenuto in vita in quel modo. In quel momento è stato terribile pensare che Christian potesse morire, che la sua famiglia potesse restare senza di lui e anche noi. Ho avuto il tempo di pensare a tutto questo in quegli attimi, poi però il nostro amico si è risvegliato ed è stato dannatamente bello parlare con lui e vederlo riprendersi. Noi compagni piangievamo e pregavamo, ho visto i ragazzi distrutti e anche io mi sono sentito morire. - continua il portiere danese parlando della decisione di giocare – Non so qualche fosse la decisione più giusta, non so come si potesse prendere questa decisione in quei momenti. Ma so che Christian ci ha chiesto di giocare e noi l'abbiamo fatto”.