Di Biagio su Belgio-Italia: "Lukaku? Bonucci e Chiellini sanno come fermarlo"

Attraverso i microfoni di Sky Sport, Gigi di Biagio ha parlato della Nazionale e del suo percorso all’Europeo. Ora, sulla strada degli azzurri, c’è il Belgio di Lukaku: “Bisognerà tenere i Diavoli Rossi lontani dall’area di rigore ma al tempo stesso non devi neanche lasciarli troppo campo. Lukaku è un attaccante fortissimo, di alto livello, ma secondo me Bonucci e Chiellini sanno come fermarlo, proveranno a creare un due contro uno lasciandogli pochissimo spazio. Il Belgio sarà un ostacolo non semplice ma noi ci siamo. L’Europeo è un evento più unico che raro e oggi non si stanno rendendo ancora conto ma questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile”.