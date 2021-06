Di Gennaro: "Come l'Italia non gioca nessuno. Questo spirito può portarci lontano"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore per la Rai, commenta la vittoria per 3-0 dell’Italia contro la Svizzera: “Come gioca l’Italia non ha giocato nessuno per ora. La Francia fa paura, il Belgio è forte ma noi siamo tra le migliori. Questo spirito che vedo nei giocatori ci può portare molto lontano”.