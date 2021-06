Domani Danimarca-Belgio in onore di Eriksen: al 10' si fermerà il gioco e scatterà l'applauso

Domani la Danimarca tornerà al Parken, lo stadio del dramma (a lieto fine) di Christian Eriksen, dove affronterà il Belgio del suo amico Romelu Lukaku. Come svelato dall'attaccante dell'Inter nella conferenza stampa della vigilia, è in programma un'iniziativa speciale per il centrocampista scampato alla morte: "Al 10' della partita metteremo fuori il pallone e faremo un applauso in suo onore insieme alla Danimarca".