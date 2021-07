Domani Italia-Inghilterra, bagno di folla per la squadra di Southgate

vedi letture

Tornare in finale e giocarsi il trofeo a Wembley. In Inghilterra c'è grande entusiasmo per la sfida di domani contro l'Italia: tantissimi i tifosi in attesa della squadra di Southgate in partenza dal St. George’s Park. Ecco il video postato direttamente dalla Federazione inglese sui canali social: