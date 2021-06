Donadoni: "Italia, ora la resa dei conti. Stella? Se devo fare un nome, dico Barella..."

vedi letture

L'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Donadoni ha parlato dell'Italia di Mancini nel giorno dell'inizio di Euro 2020, con gli azzurri che esordiranno alle 21.00 contro la Turchia: Difficile dire dove può arrivare l’Italia, ma il cammino fin qui è stato davvero ottimo. Adesso però è il momento cruciale, quello della resa dei conti. Ci sono davvero nazionali più forti in assoluto e sarà un bel test. Ho visto un buon gruppo, un ottimo spirito di squadra, la sensazione è che questa Italia possa giocarsela con tutte e possa arrivare in alto. Non so dire quanto in alto, ma non ci sono limiti", ha detto.

Alla 'Gazzetta dello Sport' Donadoni ha poi parlato del gruppo azzurro e delle sue stelle: "Non mi sembra ci sia un singolo che spicca sugli altri, semplicemente perché è il gruppo l’arma vincente di questa squadra. Se proprio dovessi indicare un nome, be’, non si può negare che Barella sia quello che ha fatto progressi più notevoli. Ha dimostrato temperamento, coraggio, voglia, fisicità. È impressionante".