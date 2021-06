Doppietta anche per CR7: fa 2-2 in Portogallo-Francia e raggiunge il record di Ali Daei

Ancora Portogallo, ancora Cristiano Ronaldo e Portogallo che va sul 2-2 contro la Francia. Nell'occasione il 7 della Juventus crossa nel mezzo trovando il braccio evidentemente largo di Kounde. Mateu Lahoz non può far altro che fischiare il secondo penalty per i portoghesi e CR7 non può far altro che segnare la sua personale doppietta, portando il risultato sul 2-2 e raggiungendo Ali Daei a quota 109 gol segnati con la maglia di una Nazionale.