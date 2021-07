Dzemaili: "L'Italia è la squadra più forte dell'Europeo. La Svizzera adesso non si pone limiti"

L'ex centrocampista del Napoli e della Nazionale svizzera, Blerim Dzemaili, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida degli elvetici contro la Spagna in programma per oggi alle 18: La Francia non mi aveva mai convinto ed ero fiducioso. Ovviamente la squadra di Deschamps restava favorita, ma la Svizzera non mi sembrava battuta in partenza. E infatti... Oggi, nella sfida contro la Spagna, sono curioso di vedere la soluzione scelta da Petkovic per la sostituzione dello squalificato Xhaka, che ha una personalità pazzesca e dà i tempi di gioco a tutti i compagni. Spero di vederlo in Italia: leggo di un interessamento della Roma, sarebbe un arricchimento per tutta la Serie A. Semifinale contro gli azzurri? Adesso non ci poniamo limiti. L’Italia è la squadra più forte, ha saputo schivare le trappole degli ottavi a differenza di altre favorite. Mi ha sorpreso molto la crescita degli azzurri: non c’è un numero 10 eccezionale come Totti o Del Piero, ma tutti i giocatori danno il massimo. Un calcio davvero bello, merito di Mancini".