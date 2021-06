"E' tutto finito, siamo fuori". La delusione dei siti tedeschi per l'eliminazione della Germania

"E' tutto finito, siamo fuori". C'è grande delusione nell'analisi della Bild sulla sconfitta della Germania contro l'Inghilterra che ha estromesso la squadra di Low da Euro2020. Nell'apertura del sito del quotidiano tedesco si vedono poi le immagini di Kimmich in lacrime a fine partita, consolato da Hummels, così come le critiche a Low soprattutto per aver mandato in campo solo negli ultimi minuti il giovane Musiala. Simile anche l'interpretazione di TZ, che titola "E' finita. I Tre Leoni chiudono l'era di Low e Kimmich scoppia in lacrime". "Sterling e Kane segnano, la Germania è eliminata. L'eliminazione tedesca sancisce anche la fine dell'incarico di Low come ct", scrive invece lo Spiegel.