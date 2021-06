esclusiva Konsel: "Austria alla pari dell'Olanda, occhio a Laimer e Sabitzer"

Inserita nel girone C dell’Europeo, l’Austria di Franco Foda potrebbe essere una delle sorprese di questa manifestazione. Avversaria di Olanda, Ucraina e della debuttante Macedonia del Nord, l’Austria dei vari Sabitzer, Alaba e dell’ex Inter Arnautovic si candida ad almeno un posto negli ottavi, ma sognare non costa nulla. E ne è convinto anche Michael Konsel, la pantera giallorossa, ex portiere della Roma di fine anni ’90, colonna della Nazionale austriaca per quasi quindici anni. “Il nostro girone non è facile, ma ci sono possibilità per andare avanti” - racconta Konsel in esclusiva a TUTTOmercatoWEB -. “Nelle ultime partite non abbiamo dimostrato il nostro vero valore, non abbiamo giocato bene contro la Danimarca, dove abbiamo perso 4-0 in casa, e poi con l’Inghilterra e con la Slovacchia, con cui non abbiamo dimostrato la nostra vera forza. Abbiamo più qualità di quanto mostrato fin qui, ora la squadra ha il tempo per dimostrarlo. Alaba, Arnautovic, Sabitzer, sono tutti giocatori che giocano in Bundesliga e che fanno molto bene: la qualità c’è, ora bisogna dimostrare quanto valiamo. Se i nostri giocatori giocheranno come fanno con i loro club, potremo passare il turno perché siamo più forti degli altri”.

Anche più forti dell’Olanda?

“Secondo me non sono i favoriti del gruppo, noi dell’Austria siamo alla pari con loro secondo me. 50 e 50”.

Come undici titolare l’Austria può stare tra le prime otto?

“Sì, abbiamo buoni difensori e un buon centrocampo, c'è qualità. Abbiamo avuto un po’ di problemi nel segnare, con la Slovacchia abbiamo preso due pali. Spero che all’Europeo saremo un po’ più fortunati, ci vuole sempre un po’ di fortuna”.

L’attacco è il punto debole?

“C’è sempre Arnautovic. È un giocatore che può fare la differenza, se è al 100% può fare benissimo. Ha avuto un infortunio, si sta riprendendo, ma ha una qualità incredibile. È il classico genio e sregolatezza. Lo stesso Alaba in Nazionale non ha dimostrato tutto il suo talento”.

E dove giocherà? In Nazionale lo abbiamo visto un po’ ovunque.

“Questo è un problema. Il CT non gli ha ancora trovato la posizione giusta. Lui vuole sempre giocare in ruoli più offensivi, ma secondo me lui è molto più forte in difesa, come ha giocato al Bayern. Il fatto che lui voglia giocare in altri ruoli può essere un problema (ride, ndr)”.

Chi può essere la sorpresa?

“Konrad Laimer. Lui è stato in dubbio, si era infortunato di recente, ma secondo me è un grandissimo. Allo stesso modo dico Sabitzer: se dovesse fare bene in questo Europeo potrebbe fare cose enormi. Ha qualità, secondo me può aiutare molto il nostro Paese”.

L’Italia può vincere l’Europeo?

“L’Italia è la mia seconda casa, è come l’Austria. Per me è sempre la favorita, spero possa vincere. Tifo tantissimo per gli Azzurri, sono forti, stanno facendo risultati eccezionali. Speriamo bene, anche perché negli ultimi anni è andata male. Speriamo sia iniziato il tempo dell’Italia”.