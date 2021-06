ESCLUSIVA TMW - Morales: "Germania, era nell'aria. E Low doveva lasciare prima degli Europei"

esclusiva Morales: "Germania, era nell'aria. E Low doveva lasciare prima degli Europei"

L'eliminazione della Germania dagli Europei vista da Massimo Morales allenatore e vice del Trap al Bayern Monaco: "Grande delusione tra i tedeschi - dice - ma questa uscita era nell'aria dopo un girone non certo brillante. E' stato simbolico il gol che Muller, su cui si puntava tanto, si è mangiato davanti alla porta. Il ct Low comunque a mio parere avrebbe fatto bene a lasciare prima degli Europei: i segnali erano contrastanti, la squadra non reagiva più e richiamare Hummels e Muller dopo che li aveva fatto fuori, è stato un segnale di forza verso i vecchi ma anche di debolezza verso il gruppo che si era qualificato. E poi in fase difensiva la squadra lasciava a desiderare tre anni fa come oggi".

