esclusiva Redknapp presenta Italia-Inghilterra: "Azzurri già sotto, Kane segna di sicuro"

vedi letture

Bandiera del calcio inglese, tanto da giocatore quanto da allenatore. Sir Harry Redknapp, dall'alto dei suoi quasi 60 anni nel mondo del calcio professionistico, ha presentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com la finalissima di Euro 2020 in programma stasera a Wembley tra Italia e Inghilterra. Con una grande certezza, ovviamente in chiave Three Lions: "Harry Kane farà almeno un gol e sarà capocannoniere del torneo".

Sir Redknapp, che finale si aspetta stasera?

"Italia-Inghilterra sarà una grande, grandissima partita. Si affronteranno due squadre veramente forti e la contesa potrebbe andare avanti quindi fino ai supplementari, se non ai rigori. Mi aspetto una finale davvero equilibrata, un match combattuto".

Come giudica il percorso fatto fin qui dai ragazzi di Mancini?

"L'Italia del ct Mancini è stata molto brava, perché ha dovuto superare enormi ostacoli per arrivare a questa finale. È bello vedere gli azzurri di nuovo nell'élite del calcio internazionale: questo è il loro posto, questo è il posto che si meritano".

E l'Inghilterra di Southgate come le è sembrata?

"L'Inghilterra ha una rosa piena di calciatori di livello, con grande qualità tanto nell'undici titolare quanto in panchina. Il ct Southgate ha a disposizione tante giovani stelle e la ciliegina sulla torta sta proprio là davanti".

Intende Harry Kane?

"Abbiamo il miglior numero nove al mondo, non ci sono dubbi su questo. Sono convinto che Harry raggiungerà Cristiano Ronaldo e Schick come capocannoniere del torneo. Del resto è già a 4 reti, appena una in meno del portoghese e del ceco".

Insomma, l'Italia dovrà segnare a tutti i costi almeno un gol stasera....

"Esatto, se vorranno giocarsela fino alla fine gli azzurri dovranno fare almeno una rete. Perché? Perché il gol di Kane è già scritto, Harry segnerà di sicuro in finale".

Qual è la sua favorita per vincere Euro 2020?

"In una finale così è difficile fare pronostici... Posso dirvi che sarà una grande partita, tra due fantastiche squadre che rappresentano due Paesi davvero appassionati di calcio. Che vinca il migliore!".