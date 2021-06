Esordio da incubo per la Polonia: Sousa sotto accusa per ingaggio e gioco

150mila euro al mese per portare la Nazionale polacca tra le migliori in Europa. Era questa la missione di Paulo Sousa nel momento in cui è stato messo sotto contratto dalla federazione della Polonia, ma dopo la prima partita dell'Europeo, i sogni si sono già trasformati in incubi. La Polonia ha infatti perso contro la Slovacchia nella prima partita del girone, un 2-1 che in patria è stato definito "vergognoso" vista la levatura dell'avversario, non certo irresistibile. L'ex tecnico della Fiorentina è già sul banco degli imputati per la mancanza di gioco e i troppi gol subiti. Sotto accusa anche il suo ingaggio, ritenuto uno spreco, visto ciò che offre la sua Nazionale.