Euro 2020, Danimarca: distribuite 100mila bandiere per spingere la nazionale

Il n.1 federale salta gli eventi a Copenaghen, è in isolamento

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La Danimarca si colora di biancorosso per sostenere la nazionale che in questa edizione itinerante degli Europei di calcio giocherà le tre partite del girone in casa, a Copenaghen. Alla vigilia del debutto contro la Finlandia, però, il presidente della federcalcio danese, Jesper Moller, non potrà partecipare ai vari appuntamenti ufficiali in programma in quanto in isolamento dopo un contatto con una persona positiva al Covid.

"Abbiamo tutti atteso questo storico evento sportivo in Danimarca - ha dichiarato Moller, spiegando di essere risultato negativo 5 volte ai test nella scorsa settimana -, è una festa di calcio in tutto il Paese". E per celebrarla al meglio è stata lanciata la campagna '#flagfordanmark': è partita la distribuzione di 100.000 bandiere biancorosse, con l'invito alla popolazione a colorare anche le staccionate delle case e a indossare la maglietta della nazionale, soprannominata la 'Dinamite danese'. (ANSA).